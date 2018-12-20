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08:55

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры

общество еда

08:55

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Фото: depositphotos/belchonock

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественной красной икры. Опубликованы они на сайте ведомства.

В первую очередь потребителям советуют внимательно прочитать этикету. На ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки.

Маркировка на жестяной банке должна быть выбита изнутри и содержать дату изготовления продукта, слово "Икра", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р".

Стоит обратить внимание на крышку банки – она не должна быть мятой или вздутой. Икра должна заполнять банку до краев. Хорошая икра – мелкая, однородная, рассыпчатая и цельная без пленок и трещин. Натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, искусственные – более жесткие и лопаются с трудом.

Если икра истекает соком, а икринки "сдувшиеся", скорее всего, ее уже размораживали. Если же положить икру в горячую воду, натуральный продукт побелеет и опустится на дно, а искусственный растворится, окрасив воду.

Специалисты ведомства не рекомендуют покупать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года запретили, поскольку при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества.

Хранить икру нужно в холодильнике при температуре указанной на упаковке товара. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, вместо этого ее надо переложить в чистую сухую стеклянную емкость.

общество еда

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