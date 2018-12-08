В Росрыболовстве сообщили о резком снижении цен на красную икру

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Красная икра в России в декабре стала стоить в два раза меньше, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он уточнил, что цена на горбушевую икру уменьшилась благодаря улову лососевых. Он достиг рекордных 675 тысяч тонн.

"Это благодаря тем усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране. Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей – все это приводит к таким результатам", – цитирует руководителя Росрыболовства РИА Новости.

В 2018 году объем добычи рыбы в России составил более 677 тысяч тонн. Это почти в два раза больше улова прошлого года.

Исполнительный директор некоммерческой организации "Рыбный союз" Сергей Гудков ранее отметил, что цены на красную икру в России упали на 30 процентов и не поднимутся к Новому году. Он считает, что они, скорее, снизятся из-за скидок.

А в Роскачестве подготовили рекомендации по выбору икры. Нужно обращать внимание на дату производства. Лучше всего выбирать икру с маркировкой "ГОСТ" на упаковке.

Следует посмотреть на икринки: икринки первого сорта должны быть целые, одинакового цвета и размера, неслипшиеся. Банка не должна быть вздутой, а выбитые на ней цифры должны быть выпуклыми, а не вдавленными. Необходить проверять температуру хранения продукта, идеальные показатели – от -4 до -6 градусов.