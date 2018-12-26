Около 20 тысяч банок с поддельной икрой изъяли в Подмосковье

Полицейские пресекли деятельность цеха по производству фальсифицированной красной икры в Московской области. Цех находился на территории промышленной зоны в Раменском, передает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы регионального управления МВД Татьяну Петрову.
По ее словам, преступники покупали альгиновую икру, раскладывали ее в стеклянные банки, наклеивали поддельные этикетки и реализовывали поддельную икру через интернет-магазины.
"В ходе проведения обысков на производстве и на складе было обнаружено и изъято около 20 тысяч банок с фальсифицированной продукцией, более 3,5 тонн альгиновой икры, подготовленной к фасовке, стеклянная тара, этикетки, черновые записи, товарно-транспортные накладные, а также банковские карты, с помощью которых осуществлялись расчеты с покупателями", – сказала Петрова.
По ее словам, четверых злоумышленников задержали. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественной красной икры. В первую очередь потребителям советуют внимательно прочитать этикету. На ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на жестяной банке должна быть выбита изнутри и содержать дату изготовления продукта, слово "Икра", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р".
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