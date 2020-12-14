В Москве изъяли 10 тонн незаконно добытого краснокнижного осетра

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В Москве изъяли более 10 тонн незаконно добытого осетра, занесенного в Красную книгу, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Склад, где хранилась замороженная рыба, обнаружили в ВАО. В 10 километрах от склада находился цех, работники которого в антисанитарных условиях перерабатывали сырье.

Уточняется, что изъятую партию осетровых привезли в столицу в преддверии новогодних праздников для продажи на московских рынках. В ближайшее время рыбу отправят на исследование.

Сейчас полиция устанавливает собственников нелегального бизнеса.

Ранее в Росрыболовстве сообщили, что в российских магазинах не ожидается дефицита красной икры и продукции из лососевых. Там отметили, что сообщения о росте цен искусственно нагнетают обстановку.