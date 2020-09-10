В правительстве рассмотрят вопрос ограничения на перевозку лососевой икры

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Вопрос об ограничении на перевозку лососевой икры в объеме не более 10 килограммов рассмотрят в правительстве РФ. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко. Она провела заседание правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу.

"Предлагается разграничить перевозку икры для личного потребления и промышленного использования. Одним из предложенных вариантов является ограничение на транспортировку в объеме более 10 килограммов без электронных ветеринарных сертификатов", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что данная мера поможет в предотвращении легализации продукции, полученной в результате браконьерского вылова рыбы. Абрамченко также отметила, что граждане, которые перевозят икру в качестве гостинца, не пострадают от ограничений.

"Нужно будет внимательно прорабатывать те случаи, когда икру в промышленных масштабах без ветеринарных сертификатов перевозят якобы в личных целях", – отметила она.

Ранее оптовые поставщики красной икры предупредили о росте цен на этот продукт на 20–60% в текущем году из-за неудачной путины лососевых. Однако позже в Росрыболовстве опровергли слухи о дефиците красной икры. Там отметили, что сообщения о росте цен искусственно нагнетают обстановку.