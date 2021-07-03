Правительство РФ запретило ввоз сахара, макарон и других продуктов с Украины

Фото: depositphotos/ffphoto
Правительство РФ дополнило список продукции, которую запрещено ввозить с Украины. Информация об этом имеется на сайте правовой информации.
Таким образом, был дополнен список постановления от 29 декабря 2018 года. В дополненный перечень запрещенных продуктов вошли сахар, макаронные изделия, майонез, кетчуп и продукты для приготовления соусов.
"В список запрещенных продуктов вошли <...> вкусовые добавки и смешанные приправы, супы и готовые бульоны, а также заготовки для их приготовления, минеральная вода и газированная, содержащая подслащивающие и вкусоароматические вещества", – отмечается в документе.
В списке запрещенной продукции также значатся мороженое, мюсли, ячмень, пальмовое масло и его фракции в таре нетто-массой 20 тонн или менее. Кроме того, к ввозу запрещены готовые или консервированные мясные продукты, ракообразные и моллюски.
В Россию из Украины также теперь невозможно ввозить продукты, используемые для кормления животных, и жмыхи.
Дополнительно был ограничен ввоз лесоматериалов разных видов, ящиков, коробок, упаковочных клеток, барабанов, ящичных поддонов и прочих погрузочных щитов.
Ранее правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года. Уточнялось, что в список стран, на которые распространяются ограничения, включили Великобританию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: