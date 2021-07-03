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Политика

02:43

Правительство РФ запретило ввоз сахара, макарон и других продуктов с Украины

политика

Фото: depositphotos/ffphoto

Правительство РФ дополнило список продукции, которую запрещено ввозить с Украины. Информация об этом имеется на сайте правовой информации.

Таким образом, был дополнен список постановления от 29 декабря 2018 года. В дополненный перечень запрещенных продуктов вошли сахар, макаронные изделия, майонез, кетчуп и продукты для приготовления соусов.

"В список запрещенных продуктов вошли <...> вкусовые добавки и смешанные приправы, супы и готовые бульоны, а также заготовки для их приготовления, минеральная вода и газированная, содержащая подслащивающие и вкусоароматические вещества", – отмечается в документе.

В списке запрещенной продукции также значатся мороженое, мюсли, ячмень, пальмовое масло и его фракции в таре нетто-массой 20 тонн или менее. Кроме того, к ввозу запрещены готовые или консервированные мясные продукты, ракообразные и моллюски.

В Россию из Украины также теперь невозможно ввозить продукты, используемые для кормления животных, и жмыхи.

Дополнительно был ограничен ввоз лесоматериалов разных видов, ящиков, коробок, упаковочных клеток, барабанов, ящичных поддонов и прочих погрузочных щитов.

Ранее правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года. Уточнялось, что в список стран, на которые распространяются ограничения, включили Великобританию.

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