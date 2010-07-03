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Экономика

09 сентября, 18:48

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В Россельхознадзоре напомнили, почему в России утилизируются санкционные продукты

Негуманное решение? Почему в России тоннами уничтожают санкционные продукты
экономика

Сотрудники Россельхознадзора изъяли и уничтожили 46 тонн запрещенных к ввозу продуктов, которые следовали из Германии в Санкт-Петербург. Сыры, сливочное масло и хамон шли под видом химической продукции. Разбираемся, почему в России тоннами уничтожаются продукты питания и можно ли использовать "санкционку" в других целях.

Шесть лет продуктового эмбарго

Груз с 46 тоннами санкционной продукции прибыл в Большой порт Санкт-Петербурга и должен был проследовать в одну из петербургских компаний. Под прикрытием химической продукции там находились сыр, масло и хамон, произведенные во Франции, Италии, Эстонии и других европейских странах. "Санкционка" была уничтожена управлением Россельхознадзора в соответствии с указом президента России "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".

Управлением Россельхознадзора в Санкт-Петербурге изъято и уничтожено 46 тонн запрещенных к ввозу в страну продуктов, следовавших под товаром прикрытия. При досмотре груза было установлено, что вместо химической продукции в контейнерах находятся товары животного происхождения: сыр, масло и хамон.
пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Уничтожение продуктов, ввезенных из определенных стран, продолжается в России уже более 6 лет и является ответом нашей страны на экономические санкции со стороны других государств. Под российское продовольственное эмбарго попали в том числе поставки говядины, свинины, рыбы, мяса птицы, морепродуктов, сыров, молока, овощей и фруктов. Запрет касается компаний-импортеров, при этом для личного использования сыр или хамон в небольших количествах провозить можно.

Российское продовольственное эмбарго было введено в августе 2014 года и происходило поэтапно. Сначала оно было введено против Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. С 2015 года список пополнили Исландия, Лихтеншейн, Черногория и Албания, а с 2016 года – Украина.

Только за последний год произошло несколько изъятий крупный партий санкционных товаров. Так, в ноябре 2019 года в одном из торговых центров Тверского района Москвы изъяли почти 300 килограммов мяса и сыра. В декабре более тонны запрещенной к ввозу молочной продукции обнаружили на ярмарке в Мытищах. Среди них были сыры из Австрии, Германии, Дании, Нидерландов, Италии, Польши, США, Украины и других стран.

Еще одна попытка ввоза 200 килограммов санкционного сыра и масла была предпринята россиянином на границе с Финляндией. Мужчина объяснил сотрудникам таможни, что вез продукцию на свой день рождения, "решил себя побаловать, но не рассчитал норму". Вся изъятая в ходе проверок запрещенная продукция была уничтожена методом механического измельчения или на специальных полигонах для утилизации отходов.

Как утилизируют продукты

Интересно, что указ президента о запрещении к ввозу санкционной продукции был подписан в августе 2014 года, а указ о том, что запрещенные к ввозу продукты подлежат уничтожению, – только спустя год, в июле 2015.

Согласно постановлению, санкционные товары незамедлительно изымаются и уничтожаются после оформления акта об изъятии. Решение об этом принимают уполномоченные должностные лица ФТС России, Россельхознадзора или Роспотребнадзора, которые обнаружили "санкционку".

Согласно документу, запрещенные к ввозу в Россию товары уничтожаются независимо от того, установлено ли лицо, совершившее запрещенную операцию по его ввозу.
пресс-служба Россельхознадзора

Представители Россельхознадзора в диалоге с Москвой 24 пояснили, что при уничтожении товара должны присутствовать не менее двух незаинтересованных лиц. Сама процедура обязательно фиксируется при помощи видеозаписи, фото- и киносъемки с указанием даты и времени их проведения. Запрещенный товар ликвидируют любым доступным способом с соблюдением обязательных требований в области охраны окружающей среды.

"Как правило, растениеводческая продукция уничтожается методом раздавливания механическим транспортным средством на полигоне для хранения ТБО (твердых бытовых отходов. – Прим. ред.). Животноводческая продукция может сжигаться в утилизационных печах", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Почему нельзя отдать продукты людям?

Несмотря на то, что товары являются санкционными, некоторые не согласны с уничтожением зарубежной продукции. "Утилизировать продукты, наверное, не самое грамотное и гуманное решение. Неплохо было бы выработать какие-то процедуры, чтобы не уничтожать их, а применять по назначению", – считает исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Если продукция со всеми подтверждающими сертификатами, свежая, ее можно применить для того, чтобы отдать нуждающимся через социальные организации или фонды, которые помогают малоимущим и бездомным. Думаю, они бы не отказались, если бы был механизм законной передачи продуктов питания.
Дмитрий Востриков
исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз"

По мнению Вострикова, сегодняшние нормы не позволяют без законодательных инициатив и без изменения нормативной базы использовать другие пути реализации санкционных товаров. Текущее постановление о запрете на ввоз продуктов действует до 31 декабря 2020 года.

Представители Россельхознадзора также подчеркнули, что работают в рамках установленного законодательства. Кроме того, в пресс-службе ведомства добавили, что Россия не единственная страна, утилизирующая незаконные пищевые товары. Продукция, которая ввозится контрабандным способом, подлежит уничтожению в большинстве развитых государств.

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Лоскутникова Наталья

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