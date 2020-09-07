В Роскачестве рассказали, как выбрать бородинский хлеб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты Роскачества исследовали 26 торговых марок, производящих бородинский хлеб, и пришли к выводу, что продукты не содержат консерванты, улучшители вкуса и вредные микроэлементы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Эксперты отмечают, что тестирование проводилось на 328 пестицидах, из которых только пять нормируются согласно российскому законодательству. Ненормируемые (циперметрин, малатион и пиримифос-метила) обнаружили в хлебе нескольких торговых марок, однако они могли туда попасть из растительного сырья, предполагают специалисты. Присутствие ненормированных пестицидов не нарушает требований законодательства.
В Роскачестве подчеркнули, что в продукте содержится достаточное количество микроэлементов, однако витаминов мало. Уточняется, что ни одна торговая марка не соответствовала требованиям по содержанию витаминов В1, В2, В3 и Е.
В материале говорится, что классический состав бородинского хлеба выглядит следующим образом: мука ржаная хлебопекарная обойная, вода питьевая, мука пшеничная хлебопекарная второго сорта, сахар, солод ржаной ферментированный, патока, соль, кориандр, дрожжи.
Ранее специалисты Роскачества проверили овсяные хлопья российского и финского производства. Товары 23 торговых марок изучили по 453 различным показателям, делая особый акцент на наличии или отсутствии пестицидов в составе продукции, ее качестве и безопасности. В итоге по результатам проверки специалисты не выявили нарушений по безопасности.
Эксперты отметили, что на российский Знак качества претендуют марки "ВкусВилл", "Гудвилл", "Лакоме", "Макфа", "Маркет Перекресток", "Националь", "Пассим", "Увелка", "Ясно солнышко" и Myllyn Paras 1928.
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