В Роскачестве проверили овсяные хлопья на пестициды и примеси

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Специалисты Роскачества проверили овсяные хлопья российского и финского производства, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Товары 23 торговых марок изучили по 453 различным показателям, делая особый акцент на наличии или отсутствии пестицидов в составе продукции, ее качестве и безопасности. В итоге по результатам проверки специалисты не выявили нарушений по безопасности.

"Отличные итоги показала проверка хлопьев на широкий спектр пестицидов (овес, из которого делают хлопья, обрабатывают пестицидами, которые позволяют бороться с сорняками и вредителями) – пестициды не были выявлены даже в следовых количествах", – сообщили в пресс-службе.

Специалисты Роскачества отметили, что на российский Знак качества претендуют марки "ВкусВилл", "Гудвилл", "Лакоме", "Макфа", "Маркет Перекресток", "Националь", "Пассим", "Увелка", "Ясно солнышко" и Myllyn Paras 1928.

Вместе с тем эксперты зафиксировали у некоторых образцов несоответствие нормативам ГОСТа по вкусу и запаху. Еще у четырех брендов массовая доля жира и белков не отвечала показателям, указанным в маркировке.

Ранее гастроэнтеролог Алексей Парамонов объяснил, насколько популярные каши действительно полезны для организма. В отношении овсяной Парамонов отметил, что в ней действительно есть микроэлементы и витамины, но растительных волокон мало, а сахар высвобождается медленно.

Что касается пшена, то в кашах из этого зерна достаточно много железа, рибофлавина и некоторых других витаминов, отметил специалист. Аналогичное мнение он высказал о булгуре, но отметил, что тот не помогает иммунитету, но позволяет долго чувствовать сытость. Кроме того, он лучше подходит для людей с сахарным диабетом.

