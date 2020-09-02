В Роскачестве рассказали, как распознать хороший мед

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Сотрудники Роскачества рассказали, как выбрать хороший мед в магазинах. Особое внимание, по словам специалистов, следует уделить сорту продукта и его внешнему виду. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Помните, что медоносных растений, с которых получают товарный мед, не так много: липа, гречиха, подсолнух, акация, каштан, дягиль и некоторые другие. Неестественный цвет меда – зеленый или розовый – указывает на то, что это мед с добавками", – рассказала директор НИИ меда и пчелопродуктов Ирина Харисова.

Она добавила, что натуральный мед должен иметь легкий приятный аромат без осадков и мутного окраса. Специалист уточнила, что мед также не может иметь постороннего запаха, уточнив, что горьковатый вкус может быть только у меда из некоторых сортов каштана или дягиля. Сам продукт может быть как жидким, так и закристаллизованным, пояснила Харисова.

"Самой распространенной уловкой продавцов является ботаническая фальсификация меда, когда недорогие сорта путем купажирования, а в некоторых случаях и добавления в них красителей и ароматизаторов, выдаются за дорогие. Поэтому с осторожностью относитесь к прилавкам с большим количеством экзотических сортов меда", – добавила эксперт.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, в свою очередь, отметила, что зачастую магазины используют прошлогодний мед, растапливая его перед сортировкой на стеллажи. При этом она добавила, что определить поддельный мед сложно, уточнив, что в большинстве случаев это возможно сделать только с помощью лабораторных исследований.

Специалисты рекомендуют покупать мед только у проверенных и надежных производителей, уделяя особое внимание на год сбора. Хранить его они советуют в темном месте при температуре не выше +20 градусов.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова рассказала, что мед категорически противопоказан людям, страдающим сахарным диабетом. Он может вызвать скачки уровня глюкозы в крови, уточнила специалист.

По ее словам, данный продукт не так богат микроэлементами, витаминами, другими полезными веществами, чтобы есть его в неограниченных количествах. При выборе меда Русакова посоветовала отдавать предпочтение продукту в магазинах.

