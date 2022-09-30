ФАС проверит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует ситуацию с изменением цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы, а также жалобами граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения, ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции", – указали в ведомстве.

Антимонопольная служба направила запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и Hakki с просьбой предоставить необходимую для анализа информацию.

В частности, в ФАС планируют изучить сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август – сентябрь текущего года. Выявленные признаки недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Дополнительно в ведомстве напомнили об ответственности продавцов в случае необоснованного повышения цен на продукцию в ситуации возможного увеличения спроса на товары.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Позднее стало известно, что в России на 10–20% подорожали товары для добровольцев и граждан, которые получили повестки в рамках частичной мобилизации. Так, речь идет о спальных мешках, термобелье, обуви, ряде медикаментов и других товарах.



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