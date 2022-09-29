В России вырос спрос на сим-карты на фоне частичной мобилизации

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Гендиректор сервиса Telwel Сергей Ставропольцев рассказал о трехкратном росте спроса на туристические виртуальные сим-карты с момента объявления в России частичной мобилизации, сообщает газета "Коммерсант".

Наиболее востребованными стали сим-карты для использования в Казахстане. По словам специалиста, речь идет о росте в сотни раз, однако подсчет идет от низкой базы из-за ранее невысокой востребованности направления.

Кроме того, в пять раз вырос спрос на пакеты связи в азиатских странах, в четыре – на глобальные пакеты связи в 125 странах, включая Россию. Сим-карты в Европе стали популярнее в 2,5 раза.

Также за последнюю неделю на 50% увеличился спрос на серые сим-карты, которые можно подключить без предъявления документа, удостоверяющего личность, а также без оформления сотового контакта на абонента.

Вместе с тем в Роскомнадзоре заявили, что ежегодно пресекают незаконную реализацию сим-карт операторов мобильной связи. Например, в 2022 году было изъято 152 тысячи таких микросхем.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на кнопочные телефоны в связи с объявленной президентом РФ частичной мобилизацией. Одной из самых востребованных моделей стала Philips Xenium E111 за 1 390 рублей.

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