Продажи кнопочных телефонов в РФ резко возросли

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В связи с недавно объявленной президентом РФ частичной мобилизации у жителей страны вырос спрос на кнопочные телефоны. Такие гаджеты призванные могут взять с собой в воинскую часть, в то время как современные смартфоны – нет. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По данным издания, с 23 по 25 сентября число проданных телефонов выросло втрое по сравнению с концом предшествующей недели. Об этом газете рассказали в пресс-службе компании МТС. Аналогичная ситуация у компаний "Мегафон" и "Ситилинк". Некоторые инсайдеры в ретейлерах электроники отметили рост продаж на несколько десятков процентов.

Одной из самых востребованных моделей стала Philips Xenium E111 за 1 390 рублей. Также покупают телефоны F+ F197, Itel it2163R, Inoi 100 и Nokia 105, Digma Linx A106 и SunWind Citi S1701.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Призванные будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации и проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Он уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.