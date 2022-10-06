Россияне оценили качество сотовой связи и мобильного интернета в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Большинство жителей России высоко оценили скорость соединения, дозвон (87%), качество голосового соединения, отсутствие шумов, задержек звука (86%) в квартире, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования НАФИ.

Еще 83% довольны устойчивостью соединения, отсутствием сбоев или сбросов звонка, 90% – скоростью передачи и приема СМС.

Согласно результатам опроса, 72% респондентов удовлетворены качеством голосового соединения, отсутствием шумов на федеральных трассах, 70% отметили скорость передачи и приема СМС, 67% – скорость соединения, дозвон, 63% – устойчивость соединения и отсутствие сбоев звонка.

Кроме того, 86% опрошенных при оценке мобильного интернета в квартире сообщили о хорошем качестве связи при совершении звонков и отправке сообщений в мессенджерах, 82% – при использовании соцсетей, 81% – при пользовании онлайн-картами, 80% – при прослушивании аудиоконтента, также 80% – при просмотре страниц в браузере. В то же время 79% довольны скоростью соединения при работе в мобильных приложениях, 76% – качеством интернета при просмотре видео онлайн.

В то время как, оценивая мобильный интернет на федеральных трассах, 73% опрошенных отметили хорошую работу мобильного интернета во время использования навигатора, а 64% – при совершении звонков и отправке сообщений в мессенджерах. 58% также сообщили о высоком качестве интернета при пользовании соцсетями, 55% – при прослушивании аудио на стриминговых площадках, 54% – при работе с мобильными приложениями, 53% – при просмотре страниц в браузере. Еще 47% оценили качество мобильного интернета во время онлайн-просмотра видеоконтента.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что во втором квартале текущего года в России впервые в истории снизился трафик мобильного интернета. Это произошло из-за блокировки зарубежных платформ и сервисов на территории страны.

По его словам, резкая смена показателей не станет причиной повышения тарифов. Помимо этого, такое снижение, возможно, связано с отказом мобильных операторов от предоставления пользователям безлимитного интернета. Муртазин заявил, что в скором времени ситуация в этой сфере станет более стабильной. Также, считает эксперт, трафик просел из-за того, что пользователи теперь предпочитают скачивать информацию, находясь дома.



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