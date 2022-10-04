Эксперт раскрыл, как изменятся цены на мобильный интернет после падения трафика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Во втором квартале текущего года в России впервые в истории снизился трафик мобильного интернета. Это произошло из-за блокировки зарубежных платформ и сервисов на территории страны, утверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, резкая смена показателей не станет причиной повышения тарифов.

"В апреле, мае и июне уже не работали многие стриминговые западные сервисы – это Netflix, Spotify. Также были введены ограничения на ряд западных социальных сетей, на них тоже упал трафик. Меняются привычки потребителей, но потребители не страдают, они находят замену этим сервисам, но не моментально, поэтому именно во втором квартале мы видим проседание трафика", – отметил он в беседе с "ОСН".

Помимо этого, такое снижение, возможно, связано с отказом мобильных операторов от предоставления пользователям безлимитного интернета. Муртазин заявил, что в скором времени ситуация в этой сфере станет более стабильной. Также, считает эксперт, трафик просел из-за того, что пользователи теперь предпочитают скачивать информацию, находясь дома.

Ранее сообщалось, что в РФ с момента объявления частичной мобилизации вырос спрос на туристические виртуальные сим-карты. Отмечается, что наиболее востребованными стали сим-карты для использования в Казахстане.

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