Москва вошла в топ-10 мировых мегаполисов по инновационной привлекательности – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва вошла в десятку лидеров мировых мегаполисов по инновационной привлекательности. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Всего в рейтинге Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ приняли участие 200 мегаполисов, среди них Гонконг, Берлин, Вашингтон и другие крупные мировые города.

Москва заняла первое место по значению индекса "Инфраструктура инноваций". Мэр столицы напомнил, что в городе функционируют свыше 100 коворкингов и 3 инновационных кластера. По количеству технопарков столица заняла второе место, уступив Пекину. На сегодняшний день в Москве работают 51 технопарк, а также 7 приоритетных инвестиционных проектов по их созданию.

Кроме того, по словам Собянина, в столице запущена самая масштабная в мире программа пилотного тестирования: за 4 года было инициировано более 330 различных тестирований, из них 250 уже завершены.

"Также российская столица оказалась одним из самых привлекательных городов мира для туристов. Мы заняли второе место по числу театров, музеев и галерей, третье – по уникальным местам и достопримечательностям и входим в пятерку лидеров по количеству стадионов", – написал мэр Москвы.

В общем рейтинге инновационной привлекательности, в котором учитывались результаты технологического развития, состояние городской среды и креативных индустрий, столица вошла в топ-10 мировых мегаполисов вместе с Токио, Пекином, Парижем, Лондоном, Нью-Йорком, Сан-Франциско, Лос-Анджелесом, Шанхаем и Сеулом.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва представляет собой один из крупнейших мировых мегаполисов, поэтому власти пристально следят за состоянием инженерной инфраструктуры города.

Мэр столицы добавил, что для бесперебойного функционирования инженерной инфраструктуры столица организовала масштабные работы.



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