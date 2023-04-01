Собянин подвел итоги двух месяцев работы флагманского центра больницы им Вересаева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Флагманский центр больницы имени Вересаева принял более 10 тысяч пациентов за два месяца работы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, частыми причинами обращения москвичей в больницу были сердечно-сосудистые заболевания и различные травмы.

"Напомню, флагманский центр имени Вересаева работает по новому стандарту оказания экстренной помощи. Распределять пациентов по зонам в зависимости от состояния врачам помогает система "Триаж". Работу построили по принципу "врач – к пациенту": все осмотры и большинство обследований проводятся около кровати больного", – подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что в больнице установили более 1,5 тысячи единиц высокотехнологичного оборудования, а также свою работу начала гибридная операционная, в которой одновременно работают хирурги разных направлений.

Кроме того, ввели администраторов и социальных координаторов, которые сопровождают людей на обследованиях.

В марте также начал работать флагманский центр при научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского, указал градоначальник столицы. Он добавил, что в планах запустить еще 4 центра в нескольких округах Москвы.

Ранее главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, что понятие высокотехнологичной медицинской помощи уже вошло в образ жизни не только врачей, но и общества. Право на оказание бесплатной высокотехнологичной медпомощи имеют все россияне. Эксперт отметил, что на сегодняшний день в столице такая медпомощь доступна по 22 профилям.

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