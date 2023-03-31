Главврач больницы имени Филатова рассказал о высокотехнологичной медпомощи в Москве

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Понятие высокотехнологичной медицинской помощи уже вошло в образ жизни не только врачей, но и общества. Право на оказание бесплатной высокотехнологичной медпомощи имеют все россияне, заявил главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко.

По его словам, главный критерий ее получения заключается в медицинских показаниях.

"Количество операций с использованием высоких технологий в Москве растет год от года, и такая помощь становится все более доступной. То, что еще лет пять назад было редкостью, сегодня входит в разряд привычных операций", – указал специалист.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день в столице такая медпомощь доступна по 22 профилям. В пример он привел рентгенэндоваскулярную операцию по установке стентов в артерии нижних конечностей. Ее делают при местном обезболивании, поскольку операция является малоинвазивной и малотравматичной, объяснил Вечорко.

"Все это стало возможным благодаря постоянному обучению специалистов новейшим методикам лечения и инновационному оборудованию, которым обеспечены столичные стационары", – добавил врач.

Хирурги способны выполнять широкий спектр высокотехнологичных операций. В них входят лечение нарушений ритма и проводимости сердца, а также аортокоронарное шунтирование и протезирование клапанов сердца.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что высокотехнологичную медицинскую помощь в Москве получают свыше 100 тысяч человек в год. Мэр добавил, что от доступности ВМП зависит продолжительность жизни, уровень смертности и качество жизни.

Он подчеркнул, что еще в 2010 году в Москве выполнили всего лишь 33 тысячи высокотехнологичных вмешательств. Причем 94% из них пришлось на федеральные медицинские центры.

Собянин: высокотехнологичную медпомощь в Москве стали оказывать в 50 раз чаще

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