Собянин рассказал о планах развития инженерной инфраструктуры Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва представляет собой один из крупнейших мировых мегаполисов, поэтому власти пристально следят за состоянием инженерной инфраструктуры города. Для ее бесперебойного функционирования столица организовала масштабные работы, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, в 2023 году специалисты построят и реконструируют свыше 2,4 тысячи километров электрических сетей. Работники установят новые зарядки для электромобилей, электробусов и плавучих причалов. Также специалисты обеспечат энергоснабжение объектов фонда реновации и фестивальных площадок.

Помимо этого, будет построено и реконструировано более 300 километров тепловых сетей. В ходе подготовки к новому отопительному сезону город организует гидравлические и температурные испытания. Такие мероприятия помогают выявить ненадежные участки тепловых сетей и отремонтировать их, отметил Собянин. Он напомнил, что горячую воду во время работ отключают на 10 суток.



"Продолжим оснащение тепловых пунктов системой дистанционного контроля. Благодаря ей в автоматизированном режиме выявляем проблемные участки. Системой уже оснастили больше 6,8 тысячи тепловых пунктов", – написал Собянин.

Вместе с этим градоначальник добавил, что специалисты строят и реконструируют 167 километров водопроводов и 112 километров канализационных сетей, а также 20,6 километров водосточных сетей. По словам мэра, частично эти мероприятия проводятся бестраншейными методами.

Ранее Собянин рассказал, что с 1 по 30 апреля в Москве пройдет традиционный месячник весеннего благоустройства. За этот период специалисты благоустроят общественные пространства и дворовые территории, жилищный фонд, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру, а также порядка 2 тысяч инженерных сооружений и более 1,1 тысячи памятников.

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