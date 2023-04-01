Собянин рассказал, как изменилась жизнь более 300 тыс москвичей в Северном и Южном Бутове

Фото: телеграм-канал "Город Москва"

Население Северного и Южного Бутово выросло на 60%. В этих московских районах проживает более 300 тысяч людей, рассказал Сергей Собянин на своем сайте.

По его словам, основные усилия были сосредоточены на транспортной доступности и рабочих местах. Мэр столицы указал, что на сегодняшний день проходят модернизация и строительство новых транспортных артерий.

"До "Битцевского парка" продлили Бутовскую линию метро, чтобы пассажиры могли пересесть не только на Серпуховско-Тимирязевскую, но и на Калужско-Рижскую линию подземки. Еще одно продление намечено в следующем году. Конечной станцией Сокольнической ветки станет "Потапово", – подчеркнул он.

Также для жителей районов появилось больше вариантов поездок с приходом наземного метро. В состав МЦД-2 включили станции Бутово и Щербинка. Улучшили и дороги на Варшавском шоссе, где возвели дублеры, эстакады и тоннели.

Градоначальник столицы также рассказал о Коммунарке, где в административно-деловом центре построят около 7 миллионов квадратных метров недвижимости.

"В рамках комплексного развития территорий планируем взять в работу неэффективно используемый участок площадью 5 гектар между Варшавским шоссе и 1-й Горловской улицей. Там намечено возвести общественно-деловые объекты общей площадью более 70 тысяч квадратных метров", – добавил он.

Кроме того, Собянин выделил развитие амбулаторной области района. За последние годы в Южном Бутове возвели поликлинику – филиал №8 консультативно-диагностического центра №121 на улице Изюмская. Также в районе построили 8 детских садов и 7 школ.

Мэр подчеркнул, что планируется отремонтировать библиотеку на бульваре Адмирала Ушакова. Помимо этого, в Бутове были сделаны пруды, набережные с площадками для отдыха, детские и спортивные площадки.

Градоначальник в заключении сообщил, что в программу реновации в Бутове было включено 32 дома, в которых проживает более 4 300 человек. Первые две новостройки начали заселять в 2018 году.

Ранее Собянин рассказал, что более 1,6 тысячи дворовых территорий будут благоустроены в Москве в 2023 году. Он отметил, что важными элементами в создании комфортной городской среды являются деловые территории.

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