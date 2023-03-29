Собянин рассказал о планах благоустройства московских дворов в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 1,6 тысячи дворовых территорий будут благоустроены в Москве в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Мы стремимся к тому, чтобы у жителей каждого столичного района в шаговой доступности были возможности для занятий спортом, досуга с детьми и отдыха на озелененных территориях", – заявил мэр столицы.

Собянин отметил, что важными элементами в создании комфортной городской среды являются деловые территории.

Он добавил, что в рамках благоустройства планируется установить новые скамейки, обновить детские и спортивные площадки, создать новые места для парковки автомобилей и обустроить новую дорожно-тропиночную сеть. В городе появится больше зелени, а на многих территориях будет установлено дополнительное освещение.

Собянин подчеркнул, что для благоустройства будет использован квартальный принцип, благодаря которому территория целого квартала будет выдержана в одном стиле, что также поможет воссоздать определенную тематику и прислушаться к пожеланиям жителей.

Например, в прошлом году в Таганском районе по просьбам жителей был обустроен профессиональный теннисный корт на Нижегородской улице, а в районе Солнцево на улице Авиаторов создали 11 зон для игр, которые могут посетить дети любого возраста, отметил мэр столицы.

Он резюмировал, что всего за 2022 год работы по благоустройству и текущему ремонту провели в 2 593 дворах.

Ранее Собянин сообщал, что в районах Черемушки, Ярославском и Обручевском вместо бывшей промзоны появятся новые жилые кварталы. Он добавил, что часть квартир получат участники программы реновации.

В самом квартале будет находиться вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура. На данный момент в Москве реализуются 26 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 371 гектара.



Собянин рассказал о новых проектах комплексного развития территорий в трех районах Москвы

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