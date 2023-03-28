Новостройку введут в Люблине в 2024 году в рамках программы реновации

Фото: пресс-служба Депстроя

В 2024 году в районе Люблино введут в эксплуатацию новостройку в рамках программы реновации, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новый дом расположится всего в семи минутах ходьбы от станции "Люблино" Люблинско-Дмитровской линии метро – на Совхозной улице, з/у 10А/1. Сейчас ведется монтаж монолитных конструкций надземной части здания.

Здание будет состоять из двух корпусов. Секции переменной этажности сгруппируют между собой и выстроят в П-образную форму. В центре расположится благоустроенный двор без машин, современные детские площадки, места для отдыха и спортивные тренажеры. Под территорией двора будет автостоянка.

Фасад здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных клинкерным кирпичом спокойных пастельных тонов. Входные группы оформят витражным остеклением.

Всего в доме разместится 466 квартир. Девять из них будут предназначаться для маломобильных жильцов: в них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику.

Квартиры будут располагаться со второго этажа. Первые этажи будут нежилыми с объектами инфраструктуры, помещениями офисов и техническими помещениями для обслуживания жилых домов. Также на первых этажах откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

В вестибюле жилой части разместятся колясочная, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков. В здании установят грузопассажирские лифты с визуальными и тактильными средствами информации.

В новостройке будут установлены система охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация, а также видеонаблюдение.

Территорию рядом с домом благоустроят. Во дворе разместятся четыре территории для отдыха, две детские и спортивная площадки. На придомовой территории высадят деревья, кустарники, многолетние цветы, а также уложат удобную сеть пешеходных дорожек.

Ранее глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что восемь жилых домов начали строить в Можайском районе Москвы в рамках программы реновации. Жилая площадь возводимых домов составляет 106,2 тысячи квадратных метров.

Он указал, что с момента старта программы в районе Можайском ввели в эксплуатацию четыре жилых дома площадью 40,6 тысячи квадратных метров.

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