Восемь жилых домов построят по программе реновации в Можайском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восемь жилых домов начали строить в Можайском районе Москвы в рамках программы реновации, сообщил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, жилая площадь возводимых домов составляет 106,2 тысячи квадратных метров. Новостройки появятся на улицах Багрицкого, з/у 28 2, Говорова, владении 14/16 3, Горбунова, владении 11/3, Гродненской, владении 7/9, Красных Зорь, владении 23/25, Кубинке, з/у 16/1, зоне 4.1, Толбухина, владении 2/4 и Петра Алексеева, владении 12.

Загрутдинов сообщил, что с момента старта программы в районе Можайском ввели в эксплуатацию четыре жилых дома площадью 40,6 тысячи квадратных метров. Всего же новые квартиры в районе получат жители 148 жилых домов.

Ранее Сергей Собянин сообщил о планах сноса домов, расселенных по программе реновации в Москве в этом году. Он отметил, что более 100 жилых зданий будут построены на месте снесенных. В новые квартиры заселятся около 80 тысяч человек, добавил мэр столицы.

Он также отметил, что в планах благоустройство порядка 2 тысяч гектаров новых парков, скверов и дворов по программе реновации.



Собянин рассказал о планах благоустройства новых парков, скверов и дворов в ходе реновации

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