Собянин рассказал о планах сноса расселенных по программе реновации домов в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о планах сноса домов, расселенных по программе реновации в Москве в этом году. В своем телеграм-канале он отметил, что более 100 жилых зданий будут построены на месте снесенных.

"В этом году демонтируем 200 расселенных домов старого жилого фонда. Уже снесены 46 построек. Больше всего старых домов в Юго-Восточном, Восточном и Западном административных округах Москвы", – подчеркнул мэр столицы.

По его словам, на их месте возведут около 2,3 миллиона квадратных метров жилья. В новые квартиры заселятся около 80 тысяч человек, добавил Собянин.

До этого мэр Москвы рассказал, что с момента запуска программы реновации под заселение были переданы 220 новых домов во всех административных округах столицы. Он подчеркнул, что переселение начали осуществлять уже более 109 тысяч жителей города.

Ранее сообщалось, что пять старых домов по программе реновации снесли в Западном Дегунине с начала года. Свыше тысячи москвичей получили современные новые квартиры, где предусмотрена улучшенная отделка.

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