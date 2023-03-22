Пять старых домов снесли по программе реновации в Западном Дегунине с начала года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пять старых домов по программе реновации снесли в Западном Дегунине с начала года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент градостроительной политики.

Свыше тысячи москвичей получили современные новые квартиры, где предусмотрена улучшенная отделка.

Кроме того, на участках, где раньше находились дома старого жилого фонда, уже приступили к строительству нового жилья. Процесс переселения будет продолжаться.

Шесть домов ушли под снос с момента запуска программы реновации в Западном Дегунине, рассказал руководитель департамента Сергей Левкин. Расселение одного дома полностью завершилось, а жители еще четырех находятся в процессе переезда.

"Всего в Западном Дегунине по программе реновации предстоит расселить 45 жилых домов. Порядка 9,5 тысячи жителей района получат новое жилье, полностью соответствующее стандартам, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным", – подчеркнул он.

Левкин обратил внимание на то, что одно из старых зданий имеет уникальную архитектуру, власти города намерены провести его реконструкцию.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в столичном районе Обручевском снесли первые дома в рамках программы реновации.

При демонтаже старых домов специалисты прибегли к технологии умного сноса, которая стала стандартом программы реновации. Программа заключает в себе принципы безопасного, экологичного сноса, что позволяет переработать и повторно использовать отходы.



Собянин: более 109 тыс москвичей уже получили новое жилье по программе реновации

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