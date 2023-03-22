Жителям 102 домов в ВАО предложили равнозначные квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жителям 102 старых домов в Восточном административном округе (ВАО) Москвы с момента старта программы реновации предложили равнозначные квартиры. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего с начала программы реновации равнозначное жилье предложили жителям 649 старых домов. Квартиры в старых пятиэтажках они могут заменить на жилье в 220 комфортных новостройках.

"Больше всего расселяемых домов находится на востоке Москвы – 102, на западе – 92, на юго-востоке – 91", – приводят слова Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

Право на получение новых квартир оформили 11,2 тысячи жителей ВАО. Порядка 9,1 тысячи горожан получили жилье в собственность, еще более 2,1 тысячи человек заключили договора соцнайма.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что первый этап программы реновации в ВАО в настоящее время завершен на 40%. В округе построили 27 новых домов, 26 из которых уже передали под заселение.

Лидером по числу новоселов стал Измайловский район округа. Там первый этап программы реновации реализован на 100%.



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