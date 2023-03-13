Больше всего новоселов по программе реновации переехали в ВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о ходе переселения жителей Москвы по столичной программе реновации в 2023 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Больше всего новоселов на востоке столицы – 1 061, на условном втором месте находится юго-восток – 960, на третьем север – 775", – заявил он.

Всего, как отмечает Гаман, с начала 2023 года договоры на новые равнозначные квартиры в 100 новостройках по программе реновации заключили более 4,5 тысячи москвичей, проживавших в 156 старых зданиях.

В ВАО сейчас проводится расселение 49 домов. Жители 16 из них получат квартиры в двух новостройках: на Сиреневом бульваре и на площади Белы Куна.

"Восточный административный округ сегодня является лидером по количеству домов, в которых началось расселение по программе реновации. Жители 102 домов уже переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой или оформляют документы, необходимые для переезда", – рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он также добавил, что 53 жилых здания в ВАО были расселены полностью. Большая часть таких домов – 19 – располагается в районе Северное Измайлово.

Левкин отметил, что первый этап программы реновации в ВАО завершен на 40%. Согласно плану, его планируют полностью окончить к концу 2024 года. Построены 27 новых домов, из которых 26 переданы под заселение. Работы продолжаются еще на 40 объектах – из них 9 займут место ранее демонтированных старых домов.

По условиям программы реновации горожанам предоставляют жилье в том же районе, где расположен включенный в программу дом. Расселение в пределах округа возможно только в Зеленограде и ТиНАО.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в рамках реализации программы реновации удалось расселить более 400 домов. В старых зданиях проживали более 71 тысячи человек.

Двадцать два района Москвы досрочно завершили первый этап программы реновации

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