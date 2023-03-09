Первые пятиэтажки по программе реновации снесли в Царицыне

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты снесли первые пятиэтажки по программе реновации в районе Царицыно на юге Москвы. Об этом рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"Они располагались на улице Ереванской, дом 10, корпуса 1 и 2. Жители домов переехали в новостройку на той же улице, доме 8, – это первый дом на территории района Царицыно, переданный под заселение по программе реновации", – поделился Загрутдинов.

По его словам, объекты убрали с помощью технологии умного сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации. Главными принципами подобной схемы являются безопасность, экологичность, переработка и повторное использование отходов.

Кроме того, умный снос подразумевает возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже объекта. Загрутдинов отметил, что растения укрывают коробами, которые помогут уберечь зеленые насаждения от повреждений. Глава департамента поделился, что в общей сложности с момента старта реновации в столице снесли 179 жилых домов.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что в рамках программы реновации город расселил свыше 400 домов. По его словам, темпы расселения ветхих домов постоянно нарастают.

В свою очередь, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что власти Москвы стараются равномерно реализовывать программу во всех районах.

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