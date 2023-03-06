Фото: пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Первую новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"По адресу Каширское шоссе, дом 11, корпус 3, введен в эксплуатацию первый (в Нагатино-Садовниках. – Прим. ред.) жилой дом для переселения по программе реновации", – сказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что дом состоит из двух секций, рассчитанных на 186 квартир, две из которых предназначены для маломобильных жильцов. В доме предусмотрена подземная парковка. Первый этаж – нежилой, он предназначен для размещения офисов, кафе и магазинов, а также технических помещений. В вестибюле жилой части предусмотрены колясочная и кладовая для уборочного инвентаря.

Кроме того, здание оборудовано грузопассажирскими лифтами, системами охраны входа, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Прилегающую к дому территорию благоустроили, в частности там оборудовали детскую площадку.

Ранее глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что за последние 3 года жилье по программе реновации в Зеленограде получили более 1,1 тысячи человек. Всего в программу реновации в Зеленограде включили 34 дома. В них проживают более 7,1 тысячи человек.



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