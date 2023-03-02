Дом по программе реновации возле станции метро "Кантемировская" введут в 2024 году

Фото: пресс-служба Депстроя

Построенный по программе реновации дом возле станции "Кантемировская" Московского метрополитена введут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Царицыно по адресу Пролетарский проспект, владение 16/3, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации на 116 квартир", – пояснил глава Депстроя.

В новостройке расположатся 18 однокомнатных, 80 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Отделка в жилых помещениях будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации. Еще два жилых помещения оборудуют для маломобильных жителей.

Первый этаж односекционного дома кофейного оттенка отведут под коммерческие точки. Там могут появиться предприятия торговли и услуг, образовательные организации и другие.

Новый дом оснастят системами охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Один из лифтов, расположенных в новостройке, сможет поднять до 630 килограммов, второй – до 1 000.

В соответствии со стандартами программы реновации на близлежащей территории дома проведут работы по благоустройству: организуют зону отдыха, установят детскую и спортивную площадки.

Ранее стало известно, что в феврале в рамках программы реновации в Москве снесли 25 старых домов. Больше всего было снесено домов в ЗАО – 11 старых зданий, из них в Фили-Давыдково – 8.

Всего с начала года в столице демонтировали 40 старых многоквартирных домов.



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