В Москве в феврале снесли 25 домов по программе реновации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В феврале 2023 года в Москве снесли 25 старых домов в рамках программы реновации жилищного фонда, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В феврале этого года снесено 25 домов по программе реновации. Демонтаж осуществлен в семи округах. Больше всего снесено домов в ЗАО – 11 старых зданий, из них в Фили-Давыдково – восемь", – рассказал он.

Бочкарев отметил, что всего с начала года в столице демонтировали 40 старых многоквартирных домов. Территории, на которых стояли снесенные дома, будут использованы в том числе под строительство новых зданий по программе реновации.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в свою очередь, заявил, что высокие результаты по сносу в феврале показали ЮВАО, где снесли четыре дома, а также САО и ЮЗАО, где снесли по три дома.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, реализация программы реновации способствует сбалансированному комплексному развитию всех городских территорий. Он отметил, что горожане по очевидным причинам считают удобным такое пространство, в котором все важные для жизни сервисы находятся в радиусе пешей доступности.

"Это модель полицентричного развития города, в котором множество центров притяжения горожан. Программа реновации создает дополнительные возможности для дальнейшего развития Москвы по такой модели", – пояснил Михайленко.

Ранее Сергей Собянин заявил, что реализация программы реновации жилищного фонда проходит в ускоренном темпе в 14 столичных районах.

По словам мэра, в прошлом году 37 тысяч москвичей начали переселение в 69 новостроек. Градоначальник отметил, что благодаря подобному результату реализация программы ускорилась. Всего в программу реновации включено 5 175 домов, в которых проживает почти миллион человек.



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