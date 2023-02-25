Собянин: сроки реализации программы реновации ускорены в 14 городских районах

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реализация программы реновации жилищного фонда осуществляется в ускоренном темпе в 14 районах Москвы, заявил Сергей Собянин. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

"В 2022 году 37 тысяч москвичей начали переселение в 69 новостроек по программе реновации. Благодаря такому хорошему результату реализация программы ускорилась в 14 районах столицы", – сообщил Собянин.



По его словам, в прошлом году столичные власти подобрали 35 стартовых площадок для строительства нового жилья общей площадью более 700 тысяч квадратных метров. Всего в программу реновации включено 5 175 домов, в которых проживает почти миллион человек.



"Уже несколько лет мы помогаем жителям столицы переехать из старых хрущевок в комфортные квартиры. <...> За счет реновации в Москве активно развивается жилая застройка, а вместе с ней преображается и инфраструктура районов в целом", – добавил Собянин.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве с начала 2023 года снесли 38 старых домов в рамках программы реновации. Большая часть снесенных зданий располагалась в районе Фили-Давыдково, а также в Южном Чертанове и Конькове.

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