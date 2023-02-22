Почти 40 старых домов снесли в Москве по программе реновации с начала года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С начала 2023 года в Москве снесли 38 старых домов в рамках программы реновации жилищного фонда, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Снос старых домов в рамках программы реновации позволяет освобождать площадки для будущего строительства жилья. Всего со старта программы снесен 171 дом, из них 38 зданий – в этом году", – сообщил он.

По словам Бочкарева, большая часть снесенных домов располагалась в районе Фили-Давыдково (8 объектов), а также в Южном Чертанове и Конькове (по 5 объектов).

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, в свою очередь, отметил, что старые дома демонтируются по технологии "умного сноса", благодаря чему данный процесс сопровождается минимальным шумом и сокращенным выделением пыли. Кроме того, методика предусматривает переработку строительного мусора и вторичное использование отходов.

"На первом этапе дом отключают от инженерных коммуникаций. Далее его разбирают по элементам, при этом отходы сортируются по группам для переработки. Материалы после переработки в дальнейшем могут применяться при строительстве дорог и нового жилья", – объяснил он.

Ранее сообщалось, что около 70 расселенных по программе реновации домов планируют демонтировать в течение первого полугодия 2023 года. Бочкарев рассказал, что это позволит освободить территорию для строительства жилья площадью около 500 тысяч квадратных метров. Кроме того, благодаря этому получится переселить около 18 тысяч москвичей.



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