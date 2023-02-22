10:20Город
Дома и административные здания возведут в столичном районе Выхино-Жулебино
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Дома и административные здания возведут в столичном районе Выхино-Жулебино, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Здания будут построены на трех участках площадью 7,31 гектара в рамках комплексного развития неэффективно используемой территории, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Территория состоит из трех участков, расположенных на улице Ферганской и на пересечении Сормовского проезда и Сормовской улицы", – отметил он.
По словам заммэра, планируется возвести жилье, в том числе по реновации и общественные объекты. Инвестиции составят порядка 15,27 миллиарда рублей, а поступления в бюджет после реализации – более 247 миллионов рублей в год.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на указанной территории в Выхине-Жулебине на данный момент располагаются склады, стоянка спецтехники, мастерская и автоцентр.
"По проекту комплексного развития территории в районе Выхино-Жулебино планируется построить жилье общей площадью 150,7 тысячи квадратных метров, более четверти которого будет отведено для программы реновации", – отметил Гаман.
Руководитель департамента добавил, что на участке между Ферганской улицей и Сормовским проездом планируется построить здание, площадь которого будет составлять порядка 8 тысяч квадратных метров для МВД с кинологическим отделением.
Ранее заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал о реализации 25 проектов комплексного развития территорий бывших промзон и неэффективно используемых участков, в рамках которых в Москве построят свыше 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
По словам Ефимова, работы по комплексному развитию территорий будут проводиться на участках общей площадью свыше 366 гектаров.
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