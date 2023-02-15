Москва проведет редевелопмент неэффективного участка в Бирюлеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в районе Бирюлево Восточное планируется преобразовать неэффективно используемый участок, передает РИА Новости.

"В рамках комплексного развития участка площадью свыше 15 гектаров планируется возвести почти 270 тысяч квадратных метров жилых и общественных объектов, куда смогут трудоустроиться не менее трех тысяч человек", – рассказал вице-мэр.

Инвестиции в проект составят примерно 24 миллиарда рублей. После завершения редевелопмента территории бюджетный эффект для города может составить 1,1 миллиарда рублей в год.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на выбранном участке Бирюлева Восточного планируется построить более 130 тысяч квадратных метров жилья. Часть из этого объема будет отведена под программу реновации.

В плане по строительству также предусмотрено возведение общеобразовательной школы, детской музыкальной школы и теннисных кортов.

Сейчас на территории, которая располагается между Липецкой и 6-й Радиальной улицами, беспорядочно расположены склады, офисы, автосервисы и другие объекты.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся прием заявок на участие в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии участка бывшей промышленной зоны № 37а Южное Очаково. Зарегистрироваться можно вплоть до 23 марта.

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