Более 1,1 тыс человек получили жилье по программе реновации в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За последние 3 года жилье по программе реновации в Зеленограде получили более 1,1 тысячи человек. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

С 2020 года договоры на получение новых квартир в Зеленограде заключили 467 семей.

"Так, более 1,14 тысячи человек уже стали правообладателями нового жилья", – приводят слова Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

Предложения равнозначных квартир в марте 2023 года получили около 500 жителей домов в Старом Крюкове. Они переедут в новостройку на Солнечной аллее.

Всего в программу реновации в Зеленограде включили 34 дома. В них проживают более 7,1 тысячи человек.

До этого стало известно, что построенный по программе реновации дом возле станции "Кантемировская" Московского метрополитена введут в эксплуатацию в 2024 году.

В новостройке расположатся 18 однокомнатных, 80 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Новый дом оснастят системами охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!