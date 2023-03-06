07:15Город
Более 1,1 тыс человек получили жилье по программе реновации в Зеленограде
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
За последние 3 года жилье по программе реновации в Зеленограде получили более 1,1 тысячи человек. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
С 2020 года договоры на получение новых квартир в Зеленограде заключили 467 семей.
"Так, более 1,14 тысячи человек уже стали правообладателями нового жилья", – приводят слова Гамана на портале мэра и правительства Москвы.
Предложения равнозначных квартир в марте 2023 года получили около 500 жителей домов в Старом Крюкове. Они переедут в новостройку на Солнечной аллее.
Всего в программу реновации в Зеленограде включили 34 дома. В них проживают более 7,1 тысячи человек.
До этого стало известно, что построенный по программе реновации дом возле станции "Кантемировская" Московского метрополитена введут в эксплуатацию в 2024 году.
В новостройке расположатся 18 однокомнатных, 80 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Новый дом оснастят системами охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
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