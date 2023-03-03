Левкин: программа реновации позволяет улучшить планировочную структуру города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Одна из целей национального проекта "Жилье и городская среда" заключается в создании комфортной и безопасной среды, которой можно добиться благодаря реновации московского жилищного фонда. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин в ходе панельной дискуссии в рамках "Российской строительной недели".

"В реализацию программы вовлечено 80% районов и поселений Москвы. В 122 районах столицы будет обновлен жилищный фонд – вместо старых домов появятся современные, комфортные, энергоэффективные новостройки", – объяснил он.

По словам руководителя департамента, в ходе реализации программы используются передовые технологии. Левкин отметил, что в текущем году намечается ввод в работу первого дома по реновации, при постройке которого применялись технологии информационного моделирования. Новостройка будет располагаться в районе Нагатинский Затон.

"Вся строящаяся жилая застройка будет полностью обеспечена объектами социальной, транспортной, инженерной и иной инфраструктуры", – сказал он.

Ранее руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил, что построенный по программе реновации дом возле станции "Кантемировская" Московского метрополитена введут в эксплуатацию в 2024 году. В новостройке расположатся 18 однокомнатных, 80 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Отделка в жилых помещениях будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации.



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