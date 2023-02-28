Дом на 369 квартир возведут по реновации в Западном Дегунине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты возведут дом по программе реновации в столичном районе Западное Дегунино. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство, рассказал председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Объект появится по адресу Базовская улица, земельный участок 24б. По словам Войстратенко, общая площадь дома составит порядка 40 тысяч "квадратов". Объект возведут на территории трех ветхих пятиэтажек. В доме расположат 369 квартир с современными планировками и ремонтом, заявил глава ведомства.

На подземном этаже здания появится паркинг, а входные группы разграничат, установив там колясочные и комнаты для консьержа. Специалисты также откроют на первом этаже центр информирования населения для участников программы реновации.

Объект оснастят 95 однокомнатными, 207 двухкомнатными и 67 трехкомнатными квартирами. В ходе строительных мероприятий лоджии остеклят, а на фасадах установят специальные корзины под кондиционеры. Работники благоустроят территорию возле дома. Там появятся детские игровые и спортивные площадки.

"К выездным проверкам на объекте привлекут специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, которые проведут весь необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований стройматериалов и конструкций", – цитирует Войстратенко портал мэра и правительства Москвы.

Между тем председатель Мосгосстройнадзора рассказал, что специалисты построят на Тайнинской улице в столичном районе Лосиноостровском еще один дом по программе реновации. В доме появятся 242 квартиры: 58 однокомнатных, 169 двухкомнатных и 15 трехкомнатных. Площадь жилых помещений составит 13,1 тысячи "квадратов".

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