Заселение второй новостройки по реновации началось в Нагорном районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заселение второй новостройки по программе реновации стартовало в Нагорном районе на юге Москвы. Объект расположен по адресу Варшавское шоссе, дом 100, корпус 1.

Площадь здания составляет 47,9 тысячи квадратных метров. По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в новый дом заселяются жители пяти старых объектов.

Здание представляет собой монолитное сооружение с подземной автостоянкой и помещениями общественного пользования на первом этаже. Его построили по индивидуальному проекту. Специалисты возвели фасады в теплых светлых оттенках. Объект включает в себя 483 квартиры, из которых 115 – однокомнатных, 299 – двухкомнатных и 69 – трехкомнатных. Кроме того, в здании создали три квартиры для маломобильных жителей.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в пяти старых домах проживают 955 человек. Им направили письма с предложениями равнозначных квартир, отметил он.

"На первом этаже новостройки 28 февраля открывается центр информирования по переселению, где будущие новоселы смогут получить консультации профильных специалистов и оформить необходимые документы для переезда в новое жилье", – цитирует Гамана портал мэра и правительства Москвы.

Левкин также отметил, что дом возвели недалеко от старого жилья. Благодаря этому москвичи смогут пользоваться привычным им маршрутом передвижения.

Ранее Сергей Собянин заявил, что реализация программы реновации жилищного фонда проходит в ускоренном темпе в 14 столичных районах.

По словам мэра, в прошлом году 37 тысяч москвичей начали переселение в 69 новостроек. Градоначальник отметил, что благодаря подобному результату реализация программы ускорилась.

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