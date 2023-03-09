Более 400 домов расселили в рамках реализации программы реновации в Москве

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Заммэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что в рамках реализации программы реновации удалось расселить более 400 домов. Его слова приводит пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Темпы расселения ветхих домов в рамках реновации постоянно нарастают. Всего со старта программы расселено уже 410 домов, в которых проживали свыше 71 тысячи человек", – уточнил он.

Власти города стараются равномерно реализовывать программу во всех районах, добавил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Однако среди административных округов есть лидеры по расселению:

Западный административный округ – 60 домов;

Восточный административный округ – 53 дома;

Юго-Восточный административный округ – 49 домов.

Ранее Сергей Собянин заявил , что реализация программы реновации жилищного фонда проходит в ускоренном темпе в 14 столичных районах.

По словам мэра, в прошлом году 37 тысяч москвичей начали переселение в 69 новостроек. Градоначальник отметил, что благодаря подобному результату реализация программы ускорилась. Всего в программу реновации включено 5 175 домов, в которых проживает почти миллион человек.



Почти 40 тыс москвичей начали переселение по программе реновации – Собянин

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