Более 60 старых домов в Москве снесли по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2023 года по программе реновации снесли 61 старый жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

"С января в столице демонтирован 61 старый жилой дом, вошедший в программу реновации. Более 10 тысяч жителей, ранее проживавших в них, получили современные комфортные квартиры в новостройка", – говорится в сообщении.

Левкин пояснил, что с начала 2023 года было снесено больше старых домов, чем за весь 2022 год, когда в столице демонтировали 53 старые постройки. В 2021 году по программе реновации разобрали 40 домов.

Демонтированные с начала января 2023 года дома располагались в 21 районе восьми столичных административных округов. Большинство освободившихся участков будут использованы для возведения новых домов по программе реновации.

До этого стало известно, что за минувшие три месяца зимы в Москве новые квартиры по программе реновации получили порядка 6,5 тысячи человек. Наибольшее число новоселов – 1,4 тысячи – оказалось в ЮВАО. В ВАО и САО новое жилье получили более 1,1 тысячи и почти 1,1 тысячи человек соответственно.



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