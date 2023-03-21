Около 2,2 тысячи человек начнут переезжать в четыре дома по реновации на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Начальник столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что в течение шести месяцев около 2,2 тысячи граждан начнут переезжать в четыре дома, которые были построены по программе реновации в ЮАО.

"На сегодня в Южном административном округе по программе реновации возведены 22 новостройки, из которых 18 переданы под заселение, еще четыре введены в эксплуатацию и готовятся к скорому заселению", – добавил он.

Москвичи переедут в новое жилье по адресам:

Пересветов переулок, дом № 9;

улица Малая Тульская, дом № 55, корпус 1;

Каширское шоссе, дом № 11, корпус 3;

улица Речников, дом № 22.

Квартиры получат граждане, которые проживали в старых домах в районах Даниловском, Нагатинский Затон, Донском, Нагатино-Садовники. Эти здания уйдут под снос, как только завершится расселение. На их месте планируется построить новое жилье.

Свыше 16 тысяч жителей из 84 домов старого жилого фонда начнут переселяться в ЮАО до конца 2024 года, отметил Левкин.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что новоселами по программе реновации являются уже 36 тысяч семей Москвы. Столица оказывает им помощь с переездом. Он отметил, что всего по программе реновации в новые квартиры заселятся около миллиона москвичей из 5 175 домов.

В свою очередь, Левкин отметил, что в рамках первого этапа реализации программы реновации в Западном административном округе столицы в новые квартиры переедут более 25 тысяч человек.



Собянин: более 109 тыс москвичей уже получили новое жилье по программе реновации

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