Более 6 тысяч горожан получили квартиры по программе реновации в Москве прошедшей зимой

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве за минувшие три месяца зимы новые квартиры по программе реновации получили порядка 6,5 тысячи человек. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

"Больше всего новоселов – свыше 1,4 тысячи – появилось на юго-востоке столицы, на востоке – более 1,1 тысячи, на севере – почти 1,1 тысячи. Также в пятерку лидеров входят юго-запад и запад Москвы, там новые квартиры получили 873 и 758 жителей соответственно", – рассказал он.

Отмечается, что по программе реновации москвичи обычно получают квартиры в том же районе. Исключение составляют Зеленоград и ТиНАО, жители которых переезжают в пределах своего округа.

Как добавил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, с начала года в Москве подобрали уже 10 новых участков для строительства в рамках реновации. Там возведут жилье для 7,5 тысячи горожан.

Всего с начала реализации программы новые квартиры уже получили более 91 тысячи горожан. Сейчас продолжается переселение еще порядка 109 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Марфино, на улице Академика Янгеля, снесли первый дом по программе реновации. Его жители еще летом прошлого года переехали в новостройку на улице Академика Комарова.



Собянин: более 109 тыс москвичей уже получили новое жилье по программе реновации

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