Спрос на новостройки в Москве и Подмосковье упал на 65% за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В марте спрос на новостройки в Москве и Подмосковье снизился на 65% по сравнению с мартом 2022 года. Об этом сообщает гендиректор федерального портала "МИР КВАРТИР" Павел Луценко.

По словам Луценко, спрос на новое жилье по стране тоже заметно опустился – на 45%.

"Как мы помним, в марте прошлого года был зафиксирован ажиотажный спрос, так что в сравнении с ним показатели спроса по состоянию на сегодня находятся в глубоком минусе", – приводит его слова News.ru.

По словам эксперта, если сравнивать сегодняшние показатели с началом этого года, то будет заметен небольшой рост: по Москве – на 13%, по Московской области – на 7%, а по России – на 6%.

Луценко предполагает, что низкий уровень спроса обусловлен отменой ставок околонулевой ипотеки и повышением процента по льготной ипотеке с 7 до 8%. Не меньшую роль сыграл отъезд граждан страны за границу и политико-экономическая неопределенность.

Ранее аналитики "НДВ Супермаркет Недвижимости" выяснили, что число сделок по продаже квартир в Москве в связи с ухудшением финансового положения выросло до 5%. По словам специалистов, некоторые собственники больше не могут позволить себе платить за ипотеку, что толкает их к соглашению на ухудшение жилищных условий. Они покупают квартиры меньшей площади или в менее престижной локации.



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