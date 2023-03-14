Новостройку на 16-й Парковой улице передадут под заселение до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Новостройку, возведенную по программе реновации на 16-й Парковой улице в столичном районе Восточное Измайлово, передадут под заселение до конца 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

"Квартиры в новостройке получат более 800 человек, живущих в расположенных неподалеку пятиэтажках", – приводят слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Дом был построен по индивидуальному проекту. В нем 366 квартир: 58 однокомнатных, 232 двухкомнатные и 76 трехкомнатных. Две квартиры построены с учетом особенностей маломобильных жителей: там увеличены дверные проемы, холлы и коридоры, установлена специальная сантехника.

На территории новостройки есть подземный паркинг. Через дорогу от дома располагается природно-исторический парк "Измайлово". Вблизи жилого объекта есть остановка общественного транспорта "Первомайский проезд". Автомобилисты смогут без труда добраться до Щелковского шоссе и выезда на МКАД.

Левкин добавил, что ранее в районе были переданы под заселение дома на улицах 13-й и 15-й Парковой. Новое жилье получили свыше 220 семей.

До этого стало известно, что больше всего новоселов по программе реновации оказалось в ВАО. Там новое жилье получил 1 061 человек. На втором месте находится ЮВАО – 960 человек, на третьем САО – 775 человек.



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