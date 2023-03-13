Финальная экспозиция выставки "Навигатор реновации" будет представлена 14 марта

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

За год выставку "Навигатор реновации", посвященную проектам столичной программы по переселению москвичей в новые дома, посетили более трех тысяч человек. Финальная экспозиция будет представлена 14 марта. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Выставка открылась 5 апреля 2022 года в ГБУ "Мосстройинформ". 14 марта экспозиция обновит тематическую часть, где будут представлены реализованные проекты по программе реновации. Март станет завершающим месяцем работы выставки.

Благодаря знакомству с экспозицией гости смогут узнать о реализованных в 2022 году проектах в НАО, СЗАО, САО, ЮАО и ВАО. На первом этаже пространства для посетителей представлены информационные материалы и интерактивные элементы. Там гости могут получить ответы на часто задаваемые вопросы путем наведения камеры смартфона на специальный QR-код.

Представленные на выставке дома расположены в Щукине, Восточном, Западном Дегунине, Даниловском районе и других. За год на экспозиции продемонстрировали проекты, реализованные в 11 столичных округах.

До этого стало известно, что первые пятиэтажки в рамках программы реновации снесли в Царицыне. Жители снесенных домов ранее переехали в новостройку. Объекты убрали с помощью технологии умного сноса, ставшей стандартом для всей программы реновации.



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