Первые дома по программе реновации снесли в Обручевском районе Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичном районе Обручевском снесли первые дома в рамках программы реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Первые дома снесли по программе реновации в районе Обручевском на юго-западе столицы на улице Профсоюзной, доме 60, корпусах 1 и 2. Жители домов переехали в новостройку по адресу улица Обручева, дом 5", – сообщил он.

При демонтаже старых домов специалисты прибегли к технологии умного сноса, которая стала стандартом программы реновации. Программа заключает в себе принципы безопасного, экологичного сноса, что позволяет переработать и повторно использовать отходы.

Еще одной особенностью умного сноса является сохранение расположенных рядом деревьев. Растения накрывают коробами, благодаря чему снижается вероятность их повреждения в процессе демонтажа.

С момента старта программы реновации в ЮЗАО ввели в эксплуатацию 31 дом. Общее число квартир в новостройках составляет 6 020. Дома располагаются в Конькове, Котловке, Северном Бутове, а также районах Академическом, Обручевском и других.

"Всего в Юго-Западном округе столицы новые квартиры по программе реновации получат жители 520 домов", – сообщил Загрутдинов.

Всего с начала 2023 года в рамках программы реновации снесли 61 дом. Более 10 тысяч жителей, ранее проживавших в них, получили современные комфортные квартиры в новостройках. Демонтированные постройки располагались в 21 столичном районе.



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