Дом на 210 квартир построят по программе реновации в Северном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома по программе реновации в столичном районе Северное Бутово. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Московский фонд реновации получил разрешение на строительство многоквартирного дома общей площадью более 22,5 тысячи квадратных метров. Его возведут на месте трех ветхих пятиэтажек в районе Северное Бутово", – сказал глава ведомства Игорь Войстратенко.

Здание переменной этажности расположится на Феодосийской улице. Оно будет рассчитано на 210 квартир, 69 из которых однокомнатные, а 90 – двухкомнатные.

Фасад дома облицуют керамогранитной плиткой бежевого, светло-коричневого и черного цветов. В новостройке предусмотрят подземную парковку на 84 места. Первый этаж останется нежилым: там оборудуют комнаты консьержа, колясочные и помещения для хранения уборочного инвентаря. Прилегающую территорию благоустроят: там разобьют газоны, обустроят зоны отдыха, детскую и спортивную площадки.

Кроме того, здание будет адаптировано для маломобильных граждан. Так, входы будут расположены на уровне земли, появятся визуальные и тактильные указатели, будут предусмотрены расширенные парковочные места.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года в Москве в рамках программы реновации снесли 61 старый жилой дом. В них проживали больше 10 тысяч горожан, которые уже получили квартиры в новостройках.



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