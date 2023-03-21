Четыре новостройки по программе реновации начали возводить в Дмитровском районе Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Четыре жилых дома по программе реновации начали возводить в Дмитровском районе Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Их возводят на Долгопрудной, Клязьминской и Лобненской улицах, а также на Карельском бульваре. Отделка в квартирах будет соответствовать стандартам программы, которые были утверждены постановлением правительства столицы.

Первые этажи зданий будут нежилыми. Там сделают вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Помимо этого, там откроют магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, кружки и секции для детей.

"С момента старта программы реновации в районе Дмитровском введено в эксплуатацию 4 жилых дома по адресам Дмитровское шоссе, дом 127, корпус 1, Долгопрудная улица, дома 7 и 12, Лобненская улица, дом 13. Всего в Дмитровском районе столицы новые квартиры по программе реновации получат жители 55 домов", – рассказал глава департамента.

Ранее говорилось, что свыше 800 тысяч квадратных метров недвижимости строят и проектируют в рамках программы реновации на западе Москвы. По словам Сергея Левкина, новостройки сейчас возводятся в шести районах округа, больше всего – восемь – в Можайском районе. Затем идет район Фили-Давыдково, где строят пять домов.

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