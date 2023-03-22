На юго-востоке Москвы расселили 50 домов по программе реновации

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

С начала реализации программы реновации на юго-востоке Москвы в новые квартиры уже переехали жители 50 старых домов. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"В рамках программы реновации на территории Юго-Восточного административного округа столицы жители 91 старого дома переезжают или уже обрели новое жилье. К настоящему времени 50 домов полностью расселили, из которых 19 – снесли", – сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что в ЮВАО в программу реновации попали 818 домов, в которых проживают свыше 164 тысяч человек. На сегодняшний день первый этап программы в этом округе завершен на 47%.

В свою очередь, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что сейчас на юго-востоке Москвы построено 35 новостроек по реновации, из которых 32 уже переданы под заселение. Предполагается, что в текущем году в новые квартиры начнут переезжать свыше 7 тысяч жителей округа.

Ранее сообщалось, что сегодня в Москве строят и проектируют больше 800 тысяч квадратных метров недвижимости в рамках программы реновации. Только в одном ЗАО возводят 21 дом общей площадью 438,4 тысячи квадратных метров.

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